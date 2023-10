Ο Μάνουελ Νόιερ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο να φορέσει ξανά τα γάντια του σε ματς της Μπάγερν Μονάχου.

Μετά από δέκα μήνες εκτός δράσης ο Μάνουελ Νόιερ «βλέπει» την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Στις 10 Δεκεμβρίου ο αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου έσπασε το πόδι του, κάνοντας σκι και στα τέλη Αυγούστου μπόρεσε να αρχίσει τις ατομικές προπονήσεις.

Ο 37χρονος διεθνής τερματοφύλακας έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία του, έχει μπει σε φουλ ρυθμούς και είναι έτοιμος να υπερασπιστεί ξανά την εστία των Βαυαρών. Στη χειρότερη περίπτωση ο Νόιερ θα επιστρέψει στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μάιντς στις 28 Οκτωβρίου, ενώ δεν αποκλείεται να «μπει» στη δράση ακόμα νωρίτερα, είτε στο παιχνίδι με τη Μάιντς (21/10), είτε στον αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League. (24/10).

O Nόιερ αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2011 και μέχρι σήμερα έχει 488 εμφανίσεις, εκ των οποίων δεν δέχτηκε γκολ στις 233. Έχει κατακτήσει 11 πρωταθλήματα, δυο Champions League ισάριθμα UEFA Super Cup και Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, έξι κύπελλα και επτά Super Cup.

ℹ️ News @Manuel_Neuer: He will be back in goal at the latest on October 28th in the home game against Darmstadt.



➡️ Also not ruled out: a comeback as early as against Mainz or Istanbul

➡️ There are no plans for him to initially sit on the bench. #Neuer directly wants to start!… pic.twitter.com/FtUZcncWWi