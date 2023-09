Ο Χάρι Κέιν σκόραρε για την Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Μπόχουμ και «έπιασε» την επίδοση των Γκερντ Μίλερ, Μίροσλαβ Κλόζε και Μάριο Μάντζουκιτς.

Ο Χάρι Κέιν «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα και στην Bundesliga. Στο 12ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με την Μπόχουμ ο διεθνής Άγγλος killer με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-2 και σκόραρε για πέμπτη διαδοχική αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών δείχνει από... νωρίς τις ορέξεις τους και έπιασε το ρεκόρ των Γκερντ Μίλερ, Μίροσλαβ Κλόζε και Μάριο Μάντζουκιτς, οι οποίοι επίσης είχαν σκοράρει και στα πέντε πρώτα παιχνίδια του με τη φανέλα των Βαυαρών.

