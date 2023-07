Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Σαντιό Μανέ στην Αλ Νασρ, καθώς η Μπάγερν άναψε το πράσινο φως στους Σαουδάραβες για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σαντιό Μανέ! Έπειτα από μια καταστροφική πρώτη και ίσως μοναδική σεζόν στη Μπάγερν, ο Σενεγαλέζος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Ευρώπη και το Μόναχο, σε μια κίνηση που προϋποθέτει και τις... ευλογίες των Βαυαρών.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του «Sky Sports Germany» η μεταγραφή βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθείας, καθώς το γερμανικό κλαμπ αποδέχθηκε την πρόταση της Αλ Νασρ ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και άναψε το πράσινο φως για το διαζύγιο με τον ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά του ο Μανέ έχει δώσει εδώ και καιρό τα χέρια με τους Σαουδάραβες για τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 41 εκατομμύρια ευρώ!

Τη Δευτέρα (31/7) ο Σενεγαλέζος πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Ντουμπάι, προτού οριστικοποιήσει τη μετακίνησή του στους Σαουδάραβες.

