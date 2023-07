Η Αλ Νασρ συμφώνησε με την Μπάγερν Μονάχου για την μεταγραφή του Σαντιό Μανέ και πλέον απομένει η οριστική απάντηση του Σενεγαλέζου σταρ.

Ο «γάμος» της Μπάγερν Μονάχου με τον Σαντιό Μανέ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μετά από μόλις μια σεζόν οι δυο πλευρές αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Οι Βαυαροί θέλουν να πάρουν έναν «top class» επιθετικό, με τον Χάρι Κέιν να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και η πώληση του Σενεγαλέζου θα κάνει ακόμα καλύτερες τις συνθήκες.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας τα έχουν βρει σε όλα με την Αλ Νασρ για την παραχώρηση του Μανέ, αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ. Για να προχωρήσει η μεταγραφή απομένει η οριστική απάντηση του παίκτη, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του Ιουλίου.

Al-Nassr’s offer for Sadio Mane is €40m. Bayern happy to sell. All on the player now. Al-Nassr have asked for an answer before the month is out.🇸🇳 pic.twitter.com/firwKOwtCb

O ατζέντης του 31χρονου ποδοσφαιριστή θα ταξιδέψει τα επόμενα 24ωρα στην Ιαπωνία, όπου κάνει προετοιμασία η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ώστε να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις.

Την προηγούμενη σεζόν με την Μπάγερν είχε 12 γκολ και 6 ασίστ σε 38 εμφανίσεις.

Understand Sadio Mane’s agent Björn Bezemer from ROOF agency will travel to Japan this week — negotiations with Al Nassr will become more concrete 🚨🟡🔵🇸🇦



Mané gave initial green light to discuss last week.



All parties will now start negotiating numbers of the potential deal. pic.twitter.com/3eQi4hu03b