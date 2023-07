Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου συναντήθηκε με τον Ντάνιελ Λέβι για να συζητήσει το θέμα της μεταγραφής του Χάρι Κέιν.

Ο Κρίστιαν Φαλκ της «Bild» αποκάλυψε με tweet του πως άνθρωποι της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν τόσο ο CEO της ομάδας Γιαν-Κρίστιαν Ντρέσεν όσο και ο τεχνικός διευθυντής της, Μάρκο Νέπε, έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο και συνιδιοκτήτη της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι για να συζητήσουν για τον Χάρι Κέιν.

Exclusive: There was a Meeting between the Bosses of FC Bayern and Tottenham-Boss Daniel Levy today in London to negotiate for a Transfer of Harry Kane @BILD_Sport @altobelli13