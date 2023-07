Η Μπάγερν Μονάχου πλήρωσε στη Νάπολι το ποσό της ρήτρας του Κορεατή κεντρικού αμυντικού, Κιμ Μιν-Τζε και πλέον πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων.

Ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου πρέπει να θεωρείται ο Κιμ Μιν-Τζε. Την Παρασκευή (7/7) οι Βαυαροί πλήρωσαν την ρήτρα αγοράς που είχε θέσει η Νάπολι για τον θηριώδη Κορεάτη κεντρικό αμυντικό και το μόνο που απομένει για τις ανακοινώσεις είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής εγγράφων.

Οι Παρτενοπέι θα εισπράξουν ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. O 26χρονος σέντερ μπακ έχει περάσει ήδη από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και έχει βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με ισχύ έως το 2028.

O Κιμ έμεινε στην Νάπολι μόνο μια σεζόν, στην οποία μέτρησε 45 εμφανίσεις, δυο γκολ, ισάριθμες ασίστ και ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πορεία της ομάδας του μέχρι το ιστορικό τρίτο πρωτάθλημα του κλαμπ.

