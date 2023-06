Εκεί που οι οπαδοί πετυχαίνουν πραγματικές νίκες

Ο Θάνος Σαρρής γράφει για το οπαδικό κίνημα της Μπάγερν Μονάχου, που κατάφερε με μια διαρκή μάχη να τερματίσει μια αμφιλεγόμενη συμφωνία εκατομμυρίων.

Λένε πως όταν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα λεφτά μπαίνουν στη μέση, ξεχνιούνται τα πάντα. Αξίες, παράδοση, κουλτούρα. Υπάρχουν όμως κερκίδες που δεν ξεχνούν, ούτε εξαγοράζονται. Και οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου έχουν αποδείξει ότι, όχι απλώς έχουν φωνή, αλλά δεν μένουν στα λόγια. Αντίθετα, βγάζουν στη σέντρα ακόμα και «ιερά τέρατα» της ιστορίας τους, υψώνουν ανάστημα απέναντι σε πανίσχυρες οικονομικά οντότητες, κρατούν τη στάση τους μέχρι το τέλος.

Το Κατάρ βρέθηκε στο στόχαστρο της κοινής γνώμης με αφορμή το πρόσφατο Μουντιάλ και τις πολύ σοβαρές καταγγελίες για τα γήπεδα που θεμελιώθηκαν στο αίμα των μεταναστών εργατών και για τις παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι το Εμιράτο είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο πολύ νωρίτερα για μια σειρά από λόγους, που οδηγούν στην ετυμηγορία του sportswashing, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην έρευνα του Gazzetta. Το πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών μέσω των αερογραμμών του σε μεγάλες ομάδες, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρόμα, η Παρί και η Μπάγερν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ωστόσο, οι οπαδοί της τελευταίας δεν έκρυψαν ποτέ τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που ουσιαστικά η ομάδα τους έγινε συμπαίκτης με τη χώρα. «Η Άγκελα Μέρκελ το 2018 κάλεσε τις εταιρείες να ξαναχτίσουν σχέσεις με το Κατάρ. Η Μπάγερν είναι ένας επιτυχημένος σύλλογος, αλλά είναι παράλληλα εταιρεία», απαντούσε κυνικά ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε.

Η υπόθεση δεν ξεκίνησε τώρα. Για την ακρίβεια, ήταν το 2010, τη χρονιά που η FIFA ανακοίνωνε ότι το Μουντιάλ του 2022 θα διεξαχθεί στο Κατάρ, όταν η Μπάγερν προσγειώθηκε για πρώτη φορά στη Ντόχα για τη χειμερινή της προετοιμασία. Το 2016, οι Βαυαροί ανακοίνωσαν χορηγική συμφωνία με το διεθνές αεροδρόμιο Χάμαντ του Κατάρ, με τον τότε πρόεδρο, Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε να κάνει λόγο για «στρατηγική διεθνοποίησης». Από τότε, ξεκίνησε να ντύνει τη συνεργασία με τον μανδύα των «κοινωνικών θεμάτων» και του «διαλόγου». Τον Αύγουστο το 2017, το σήμα του αεροδρομίου μπήκε για πρώτη φορά στη μανίκι της φανέλας της πρώτης ομάδας και λιγότερο από έναν χρόνο μετά, η Qatar Airways αντικατέστησε τη Lufthansa ως πλατινένιος χορηγός. Το deal υπογράφτηκε μέχρι το καλοκαίρι 2023.

Έχει ενδιαφέρον, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί στην επεισοδιακή γενική συνέλευση του Νοεμβρίου του 2021, με αφορμή τη συζήτηση για την ανανέωση της χορηγικής συμφωνίας. Η Μπάγερν, που ακολουθεί τον γερμανικό κανόνα του 50+1 και το 75% της ποδοσφαιρικής ομάδας ανήκει στο σωματείο, έχει σχεδόν 300.000 μέλη, εκ των οποίων τα 780 έδωσαν το «παρών» στη συνέλευση. Περίπου έναν μήνα πριν, το πανό που είχε σηκωθεί στο ματς με την Φράιμπουργκ προϊδέαζε για όσα θα ακολουθούσαν: «Ξεπλένουμε τα πάντα για τα λεφτά», έγραφε, απεικονίζοντας τον CEO Όλιβερ Καν και τον πρόεδρο Χέρμπερτ Χάινερ να βγάζουν από το πλυντήριο ματωμένα μπλουζάκια και κελεμπίες, κρατώντας βαλίτσες με χρήματα.

Bayern Munich at home to Freiburg yesterday "For money, we’ll wash anything clean” Bayern fans with banner related to their club's relationship with Qatar pic.twitter.com/GB1qHlKfY2

Ο δικηγόρος και μέλος του κλαμπ, Μίκαελ Οτ, πρότεινε προς ψηφοφορία μια πρόταση, η οποία αν συγκέντρωνε την πλειοψηφία θα οδηγούσε τους Βαυαρούς στη διακοπή της συνεργασίας με την αεροπορική, όπως και στην απαγόρευση οποιασδήποτε άλλης εμπορικής συμφωνίας με το Κατάρ. Ωστόσο, η πρότασή του δεν κατατέθηκε ποτέ, με τη διοίκηση να την απορρίπτει και τον ίδιο να απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν τον άφησαν, καν να μιλήσει, με τον κόσμο να ξεσπά σε συνθήματα και αποδοκιμασίες: «Είμαστε η Μπάγερν και εσείς δεν είστε. Δεν είμαστε οι οπαδοί που θέλετε», έλεγαν χαρακτηριστικά. «Αν ξέρω ότι αυτά τα χρήματα έρχονται από το Κατάρ και σχετίζονται με σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν είναι ξεκάθαρα ματωμένα χρήματα, τότε η επιτυχίες που έρχονται με αυτά είναι κηλιδωμένες και, κατά την άποψή μου, λόγος για να ντρεπόμαστε», έλεγε ο Οτ στην Deutche Welle. Όπως σημείωνε η Süddeutsche Zeitung, ο Όλιβερ Καν δεν χρησιμοποίησε ούτε μια φορά στην ομιλία του τη λέξη Κατάρ, ενώ «ο κάποτε σπουδαίος, δυναμικός και επιβλητικός τερματοφύλακας, εκτέθηκε από την ορμή της βραδιάς».

Reports in Germany say Bayern Munich will NOT extend their sponsorship deal with Qatar Airways.



Many of the club's fan groups have been protesting against the deal on human rights grounds.



Reminder of how Bayern's supporters protested against the deal at the club's 2021 AGM. pic.twitter.com/SlzawpWSRv