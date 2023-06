Μια... ανάσα από την απόκτηση του Κιμ Μιν-Τζε βρίσκεται η Μπάγερν, η οποία τα βρήκε σε όλα με τον Νοτιοκορεάτη στόπερ και πλέον ετοιμάζεται να καταβάλει το ποσό των 47 εκατ. ευρώ για την ενεργοποίηση της ρήτρας του στη Νάπολι.

Πρόσω ολοταχώς στην τρίτη της θερινή μεταγραφή κινείται η Μπάγερν, καθώς έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τον Κιμ Μιν-Τζε και «τρέχει» τις τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal.

Μετά από διαπραγματεύσεις που ήταν προχωρημένες εδώ και καιρό, οι δύο πλευρές έδωσαν οριστικά τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο (μέχρι το 2028) κι έτσι ο Νοτιοκορεάτης «βράχος» της Νάπολι ετοιμάζει σιγά-σιγά βαλίτσες για Μόναχο.

Αυτό που μένει για να μπει το deal στην τελική του ευθεία είναι οι πρωταθλητές Γερμανίας να καταβάλουν το ποσό της ρήτρας αγοράς που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Κιμ στους Παρτενοπέι, το οποίο εκτιμάται στα 47 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που αναμένεται να γίνει από την 1η Ιουλίου, όταν και η ρήτρα θα τεθεί σε ισχύ (1-15 Ιουλίου).

EXCL: Bayern have reached total verbal agreement with Kim Min-jae on personal terms, five year deal ready — here we go! 🚨🔴🇰🇷 #FCBayern



Kim has accepted the contract proposal as club sources confirm. Contract valid until 2028.



Next step up to Bayern: pay the release clause. pic.twitter.com/LBK8w6s20H