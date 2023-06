Μετά από μια επταετία στη Βεστφαλία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, ο Ράφαελ Γκερέιρο αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Μπάγερν Μονάχου υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Τη δεύτερη μεταγραφή της ολοκλήρωσε κι επίσημα η Μπάγερν Μονάχου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ράφαελ Γκερέιρο.

Ο πολυθεσίτης Πορτογάλος έμεινε ελεύθερος από την Ντόρτμουντ μετά από μια γεμάτη επταετία στην οποία καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος των Βεστφαλών και συμφώνησε με τους δεκάκις πρωταθλητές Γερμανίας, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ ως το καλοκαίρι του 2026.

Το κοντέρ με την Μπορούσια σταμάτησε στις 224 συμμετοχές, τα 40 γκολ και τις 50 ασίστ για τον 29χρονο, πλέον, Γκερέιρο, το τελευταίο παιχνίδι του οποίου στο «Signal Iduna Park» έμελλε να είναι η «αυτοχειρία» της Ντόρτμουντ κόντρα στη Μάιντς (2-2) την τελευταία αγωνιστική που έδωσε τον τίτλο στη νέα του ομάδα.

