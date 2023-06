Οι τάσεις φυγής του Κάιλ Γουόκερ από τη Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έχουν κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της Μπάγερν, η οποία εξερευνά τις πιθανότητες απόκτησής του.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπάγερν, η οποία ανιχνεύει την αγορά για ενίσχυση στις θέσεις που «πονάει». Και με τους Λούκας Ερναντές - Μπεντζαμίν Παβάρ να έχουν εκφράσει τάσεις φυγής από το κλαμπ, η μεγαλύτερη βαρύτητα έχει πέσει στην άμυνα!

Σύμφωνα λοιπόν με γερμανικά δημοσιεύματα, ένας από τους στόχους που εξετάζονται στη Βαυαρία είναι ο Κάιλ Γουόκερ!

Με τον Άγγλο να είναι ανοικτός στην αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά την κατάκτηση του τρεμπλ, οι άνθρωποι της Μπάγερν βρήκαν ευκαιρία να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας μαζί του για να τον πείσουν να συμμετέχει τη νέα σεζόν στη Bundesliga.

Το γεγονός μάλιστα πως το συμβόλαιό του με τους Citizens εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι έχει ενισχύσει την πεποίθηση στο γερμανικό κλαμπ πως ένα deal με τους Άγγλους μπορεί να επιτευχθεί κάτω από τις κατάλληλες οικονομικές συνθήκες.

🚨 FC Bayern discussing a potential transfer of Kyle Walker (33/🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿). Thomas Tuchel is a fan as he likes his mentality. Initial talks between club and player side. Walker ready for new adventure after he won treble with Manchester City. Contract running out next year. @kerry_hau pic.twitter.com/wQuIX9SbQv