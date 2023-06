Προπονητής της Άιντραχτ και επίσημα ο Ντίνο Τοπμέλερ

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης γνωστοποίησε την πρόσληψη του Ντίνο Τοπμέλερ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μετά από δύο θητείες ως βοηθός στις Λειψία (2020-2021) και Μπάγερν Μονάχου (2021-2023), ο Ντίνο Τοπμέλερ ανέλαβε την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής σε επίπεδο Bundesliga, αφού υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 42χρονος Γερμανός τεχνικός εργάζεται ως πρώτος προπονητής σε ομάδα, αφού είχε εργαστεί για τρία χρόνια στην Ντουντελάνζ (2016-2019) και έξι μήνες στην Βίρτον (Ιουλ. 2019-Δεκ. 2019).

🦅🆕 Dino Toppmöller has been appointed new head coach.



The 42-year-old ex-pro and former Eintracht player has been given a contract that ties him to the club until 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣! 🙌#SGE pic.twitter.com/y3DfSjqpZb