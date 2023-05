Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κρίστιαν Φαλκ της Bild, η Μπάγερν Μονάχου ενδιαφέρεται για τους Χούλιαν Άλβαρες και Αντριέν Ραμπιό.

Ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Bild, Κρίστιαν Φαλκ αποκάλυψε τους δύο νέους στόχους της Μπάγερν Μονάχου για τον χώρο του κέντρου, αλλά και την επίθεση.

Αρχικά, οι Βαυαροί, πέραν των Κόβασιτς και Ράις, που βρίσκονταν ήδη στα υπόψιν τους, πλέον εξετάζουν και την επιλογή του Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν με την Γιουβέντους και μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Ο 28χρονος Γάλλος πραγματοποίησε 46 συμμετοχές με τους «Μπιανκονέρι» σκοράροντας 11 τέρματα και έξι ασίστ σε 4.038 αγωνιστικά λεπτά.

Έπειτα, οι ιθύνοντες της Μπάγερν Μονάχου αναφορικά με την θέση της επίθεσης, έβαλαν στην λίστα τους και τον Χούλιαν Άλβαρες της Μάντσεστερ Σίτι, πέρα από τους Κολό Μουανί και Χάρι Κέιν.

Ο 23χρονος Αργεντινός επιθετικός πραγματοποίησε 47 συμμετοχές σκοράροντας 17 γκολ και δίνοντας πέντε ασίστ σε 2.402 αγωνιστικά λεπτά ενώ πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους «πολίτες» μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με αυξημένες αποδοχές.

