Την πρώτη της ηχηρή κίνηση ενόψει της νέας σεζόν ολοκλήρωσε η Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο, υπογράφοντας τον Αλεχάντρο Γκριμάλντο ως ελεύθερο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μετά από μια γεμάτη επταετία στην οποία καταξιώθηκε με τη φανέλα της Μπενφίκα αποτελώντας ηγετικό της στέλέχος, ο Αλεχάντρο Γκριμάλντο μετακομίζει στη Γερμανία για χάρη της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο 26χρονος Ισπανός ακραίος οπισθοφύλακας αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του στους Αετούς και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία και ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του ως ελεύθερου μέχρι το 2027.

Ο Γκριμάλντο φέτος έχασε μόλις ένα παιχνίδι και σε αυτό βρισκόταν στον πάγκο, μετρώντας συνολικά 7 γκολ και 15 ασίστ σε 52 εμφανίσεις, ενώ σε επίπεδο επταετίας κατέγραψε 301 συμμετοχές μπαίνοντας έτσι στο κλειστό γκρουπ παικτών των Λουζιτανών με πάνω από 300 ματς στον σύλλογο.

