Ο διεθνής Ελβετός τερματοφύλακας, Γιάν Ζόμερ, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2025, παρουσιάστηκε από τη Μπάγερν Μονάχου και έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

Ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου είναι με κάθε επισημότητα ο διεθνής Ελβετός τερματοφύλακας Γιάν Ζόμερ! Οι Βαυαροί έδωσαν οκτώ εκατομμύρια ευρώ στην Μπορούσια Γκλάντμπαχ, συν μπόνους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για να κάνουν δικό τους τον έμπειρο τερματοφύλακα μέχρι το 2025. Ο 34χρονος «πορτιέρε» παρουσιάστηκε την Πέμπτη (19/1) από τους πρωταθλητές Γερμανίας, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και μπήκε στην αποστολή για το ματς με τη Λειψία (19/1, 21:30).

