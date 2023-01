Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής της Ντόρτμουντ για την προετοιμασία της στην Μαρμπέγια κατάλαβε πως είχε ξεχάσει το διαβατήριο του στο σπίτι του αλλά τον... έσωσε η μητέρα του.

Στην Μαρμπέγια ταξίδεψε η Ντόρτμουντ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της επανέναρξης της Bundesliga, στις 20 Ιανουαρίου. Κατά την αναχώρηση υπήρξε ένα ευτράπελο, με πρωταγωνιστή τον «σταρ» της ομάδας, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος παραλίγο να χάσει την πτήση της αποστολής, καθώς ξέχασε να πάρει το διαβατήριο του.

Τη λύση στον νεαρό διεθνή Άγγλο χαφ έδωσε η... μητέρα του. Ο 19χρονος μέσος την πήρε τηλέφωνο για να του πάει το διαβατήριο του στο αεροδρόμιο και η Ντενίς Μπέλινγκχαμ πρόλαβε να φτάσει πριν την αναχώρηση της πτήσης, με το περιστατικό να γίνεται viral στα Social Media.

Jude Bellingham forgot his passport as Borussia Dortmund travelled to Marbella for a training camp. His mum saved the day 😆❤️ pic.twitter.com/HVGeZW57QR

In another edition of “Footballers Are Just Like Us”, Jude Bellingham forgot his passport before Dortmund travelled to Spain for warm weather training.



Lucky for him, his mum came in clutch. pic.twitter.com/UbvGNbOWsL