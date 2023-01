Δυσάρεστα νέα για τον Νουσαΐρ Μαζραουί, ο οποίος διαγνώσθηκε με ήπια φλεγμονή του περικαρδίου αφού νόσησε από κορονοϊό στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επιπλοκές του κορονοϊού καλείται να αντιμετωπίσει ο Νουσαΐρ Μαζραουί, ο οποίος διαγνώσθηκε με ήπια φλεγμονή του περικαρδίου!

Αφού νόησε με Covid-19 κατά την παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα του Μαρόκου, ο αμυντικός της Μπάγερν υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις στην επιστροφή του στο Μόναχο που τελικά κατέδειξαν το πρόβλημα.

«Αφού διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια εξέταση στο Μόναχο αποκάλυψε ότι ο Νουσαΐρ Μαζραουί έχει διαγνωστεί με ήπια φλεγμονή του περικαρδίου.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για πλήρη και γρήγορη ανάρρωση, Νους» ανέφεραν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι Βαυαροί, οι οποίοι δεν διευκρίνισαν το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την ανάρρωσή του.

Θυμίζουμε πως από επιπλοκές της Covid-19 υπέφερε και ο συμπαίκτης του στη Μπάγερν, Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος στις αρχές του 2022 είχε διαγνωστεί με ήπια μυοκαρδίτιδα.

ℹ After testing positive for Covid-19 during the World Cup, a follow-up examination in Munich has revealed that Noussair Mazraoui has been diagnosed with a mild inflammation of the pericardium.



Wishing you all the best for a full and quick recovery, Nous! 🙏