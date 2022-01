Ο Αλφόνσο Ντέιβις σταμάτησε τις προπονήσεις με την Μπάγερν Μονάχου αφού διαγνώστηκε με ήπια μυοκαρδίτιδα, μια φλεγμονή του καρδιακού μυός.

Πρόβλημα από το πουθενά προέκυψε για την Μπάγερν και τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος έπειτα από ιατρικές εξετάσεις διαγνώστηκε με ήπια μυοκαρδίτιδα, μια φλεγμονή του καρδιακού μυός.

Ετσι αναγκάζεται να σταματήσει για ένα διάστημα τις προπονήσεις με τον γερμανικό σύλλογο, ενώ όπως είναι λογικό δεν θα βρίσκεται και στη διάθεση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν για τα επόμενα παιχνίδια της Μπάγερν.

Τη φετινή σεζόν ο 21χρονος Καναδός μπακ έχει καταγράψει 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό έξι ασίστ.

Πάντως και τον περασμένο Σεπτέμβρη, η Μπάγερν είχε ανησυχήσει με την κατάσταση του Κίνγκσλεϊ Κομάν, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρο-επέμβαση για να αντιμετωπίσει την καρδιακή αρρυθμία που εμφάνισε.

«Ο Αλφόνσο Ντέιβις δεν θα επιστρέψει ούτε για το παιχνίδι της Κολωνίας ούτε μετά από αυτό. Το γεγονός είναι ότι χθες στη μετέπειτα εξέταση που κάνουμε με κάθε παίκτη που είχε προσβληθεί από κορονοϊό, βρήκαμε σημάδια ήπιας μυοκαρδίτιδας.

Δεν θα είναι διαθέσιμος τις επόμενες εβδομάδες γιατί πρέπει φυσικά να επουλωθεί πλήρως. Η μυοκαρδίτιδα δεν είναι τόσο δραματική από τον υπέρηχο. Η θεραπεία απαιτεί χρόνο. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν για πολύ καιρό», τόνισε αρχικά αλλά στη συνέχεια ο 34χρονος τεχνικός των Βαυαρών δεν μπόρεσε να πει με σιγουριά εάν η φλεγμονή του καρδιακού μυός προήλθε από τον κορονοϊό που είχε προσβληθεί πριν από μερικές εβδομάδες ο Ντέιβις.

