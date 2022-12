Η Μπάγερν Μονάχου έχει στην λίστα της με τους αντι-Νόιερ και τον Γιαν Σόμερ της Γκλάντμπαχ, ο οποίος βρίσκετια στα υπόψιν και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι Βαυαροί, παρά το αρχικό σοκ από τον τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ ενώ έκανε σκι, δεν πανικοβλήθηκαν και συνεχίζουν το σκανάρισμα της αγοράς για να βρουν τον αντικαταστάτη του. Μετά τις πρώτες φήμες που ακούστηκαν για τον Λιβάκοβιτς, τώρα ο Κρίστιαν Φαλκ της Bild έβαλε στο παιχνίδι και τον Γιαν Σόμερ της Γκλάντμπαχ.

Ο 34χρονος Ελβετός κίπερ έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι με τα «πουλάρια» και είναι από τους πιο σταθερούς τερματοφύλακες σε παρουσία στην Bundesliga τα τελευταία χρόνια. Φέτος, παραμένει βασικός στην Γκλάντμπαχ έχοντας αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια, κρατώντας όμως μόλις πέντε clean sheets.

TRUE✅ Yann Sommer (34) @borussia is a candidate as a replacement of Manuel Neuer @FCBayern. the goalkeeper speculates also on @ManUtd. Sommer is a free agent in summer