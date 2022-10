Η Μπόχουμ προσγείωσε απότομα την Ουνιόν, επικρατώντας εντός έδρας των «ιπτάμενων» φέτος Βερολινέζων με 2-1, με το ίδιο σκορ η Χέρτα κατάφερε στο 89' να πάρει τη νίκη απέναντι στη Σάλκε

Ήττα-σοκ με 2-1 υπέστη η πρωτοπόρος Ουνιόν Βερολίνου στην έδρα της ουραγού Μπόχουμ. Οι γηπεδούχοι μπορεί μέχρι σήμερα να μετρούσαν μόλις μία νίκη στην Bundesliga, κατάφεραν όμως να πάρουν ένα πολύ σημαντικό τρίποντο απέναντι μάλιστα στους εντυπωσιακούς φέτος Βερολινέζους. Ο Κώστας Σταφυλίδης βοήθησε την Μπόχουμ από τον πάγκο, μπαίνοντας στο παιχνίδι στο 79' ενώ ο Λαμπρόπουλος δεν αγωνίστηκε. Η ομάδα από τη Βεστφαλία πήρε κεφάλι στο σκορ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 43' ο Χόφμαν κέρδισε με άνεση την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής μετά το κόρνερ του Φόρστερ και έκανε το 1-0. Στο 71ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματα της, όταν ξεχύθηκε άψογα στην αντεπίθεση. Ο Αντζέι σέρβιρε όμορφα από τα αριστερά στον Χόλτμαν και o Φιλιππινέζος δεν αστόχησε για το 2-0. Στο 77' η ομάδα του η Φίσερ είχε την ευκαιρία να μειώσει, αλλά Ρίεμαν απέκρουσε το πέναλτι του Πάντοβιτς. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο Γερμανός κίπερ λέει «όχι» φέτος σε αντίπαλο παίκτη από την άσπρη βούλα. Ο Πάντοβιτς πάντως, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού πήρε, σε έναν βαθμό τουλάχιστον, το αίμα του πίσω αφού με σουτ-κεραυνό έκανε το 2-1. Ήταν ωστόσο πολύ αργά για την πρωτοπόρο να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Η Μπόχουμ με τη νίκη αυτή ανέβηκε στη 17η θέση της βαθμολογίας ενώ η Ουνιόν Βερολίνου παρέμεινε στην κορυφή απέχοντας όμως πλέον, μόλις έναν βαθμό από την Μπάγερν Μονάχου.

