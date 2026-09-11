Ουνιόν Βερολίνου - Σάλκε 1-3: Πρώτη νίκη με τριάρα στο Βερολίνο

Νίκος Κικίδης
Ουνιόν Βερολίνου - Σάλκε 1-3: Πρώτη νίκη με τριάρα στο Βερολίνο

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Η Σάλκε έσπασε το ρόδι στη Bundesliga, καθώς λύγισε με 3-1 την Ουνιόν Βερολίνου στη γερμανική πρωτεύουσα και πανηγύρισε το πρώτο της φετινό τρίποντο.

Πρώτη νίκη για τη Σάλκε μετά την επιστροφή της στη Bundesliga, η οποόα λύγισε με 3-1 την Ουνιόν στο Βερολίνο και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στο πρωτάθλημα. Οι Βασιλικοί Μπλε προηγήθηκαν με τον Γκόσενς στο 25΄και διπλασίασαν τα τέρματά τους, νωρίς στο β΄μέρος χάρη σε τέρμα του Αουσίτσε. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Στάρκε στο 90΄+6΄και μετέτρεψαν σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, αλλά η Σάλκε κλείδωσε το τρίποντο με τον Βόμπερ στο 90΄+13΄για να σπάσει το ρόδι στη φετινή σεζόν.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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