Ουνιόν Βερολίνου - Σάλκε 1-3: Πρώτη νίκη με τριάρα στο Βερολίνο
Πρώτη νίκη για τη Σάλκε μετά την επιστροφή της στη Bundesliga, η οποόα λύγισε με 3-1 την Ουνιόν στο Βερολίνο και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στο πρωτάθλημα. Οι Βασιλικοί Μπλε προηγήθηκαν με τον Γκόσενς στο 25΄και διπλασίασαν τα τέρματά τους, νωρίς στο β΄μέρος χάρη σε τέρμα του Αουσίτσε. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Στάρκε στο 90΄+6΄και μετέτρεψαν σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, αλλά η Σάλκε κλείδωσε το τρίποντο με τον Βόμπερ στο 90΄+13΄για να σπάσει το ρόδι στη φετινή σεζόν.
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