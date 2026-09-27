Εκατοντάδες οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου ταξίδεψαν στη Κροατία για να δουν από κοντά μία φιλική αναμέτρηση της ομάδας τους κόντρα στη Ριέκα.

Η Ουνιόν Βερολίνου εκμεταλλευόμενη την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αποφάσισε να ταξιδέψει χθες (27/09) στην Κροατία για έναν φιλικό αγώνα απέναντι στη Ρίεκα προς τιμήν του Ντάμιρ Κρέιλαχ, ο οποίος διέγραψε σημαντική πορεία με τη φανέλα και των δύο ομάδων.

Μάλιστα, ο 37χρόνος πλέον χαφ, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεγό δράση τον περασμένο Ιανουάριο, αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και για τις δύο ομάδες, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο, εν μέσω τιμητικής φρουράς που σχημάτισαν οι παίκτες των δύο συλλόγων.

Στο ταξίδι του αυτό, ο σύλλογος από το Βερολίνο δεν ήταν μόνος του. Στο πλευρό του βρέθηκαν πάνω από 850 οπαδοί, οι οποίοι ταξίδεψαν για να στηρίξουν τόσο την αγαπήμενη τους ομάδα, όσο και τον Κρέιλαχ, που υπήρξε για χρόνια μέλος της οικογένειας της Ουνιόν.

Danke an die 8️⃣5️⃣0️⃣ Unioner und Unionerinnen, die Damir diesen Abschied bereitet haben - im 1.115 Kilometer entfernten Rijeka!



Ihr seid einmalig! ❤️🤍#FCUnion #HNKFCU pic.twitter.com/Os9GE36Qpb September 26, 2026

Οι φίλαθλοι των Γερμανών ωστόσο δεν έμειναν εκεί και πήγαν ένα βήμα παραπέρα, αποδεικνύοντας πως η τρέλα δεν πάει μόνο στα βούνα, ενίοτε πάει και στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, οι φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα στην παραλία Preluk, ντυμένοι στα κόκκινα (χρώμα του συλλόγου), ενώ κράταγαν ένα πάνο που έγραφε «Alle in Rot» (Όλοι με τα Κόκκινα) πριν εισέλθουν όλοι μαζί στο γήπεδο.

Reisekader (Equipo de viaje) en Croacia ✈️🇭🇷



Más de 850 Unioner han llegado a Rijeka para despedir a la leyenda Damir Kreilach. Espectacular!!! pic.twitter.com/FiTwXEje1A September 26, 2026

Αφού εισήλθαν στο στάδιο «Kantrida», ανέβασαν και το κορεό που είχαν ετοιμάσει προς τιμήν του Κρέιλαχ. Σε ένα άλλο σημείο του αγώνα έστειλαν το δικό τους μήνυμα υποστήριξης προς τους οπαδούς της Ριέκα στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στο εμβληματικό τους γήπεδο, αναρτώντας ένα πάνο που έγραφε: «Υπάρχει μόνο ένα μέρος που είναι το σπίτι σας - Επιστροφή στην Καντρίντα».

Union Berlin fans showed absolute class during their trip to Croatia for a friendly match against Rijeka in honor of shared club icon Damir Kreilach. 🇩🇪✈️🇭🇷



Alongside a huge tifo for Kreilach, the away section held up a message supporting the host club’s supporters in their… pic.twitter.com/wRncCeHtAx — Ultras Clips (@ultras_clips) September 26, 2026

🇭🇷🇩🇪 The Union Berlin fans with a fantastic tifo at Damir Kreilach's farewell game at the Kantrida! https://t.co/iP6eCfBOlj pic.twitter.com/JB3RkssYXs — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 26, 2026

Για την ιστορία, ο Κρέιλαχ κατέγραψε 157 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα της Ουνιόν, σκοράροντας παράλληλα και 33 τέρματα, ενώ με εκείνη της Ριέκα αγωνίστηκε σε 135 αγώνες με συνολικό απολογισμό 19 γκολ.