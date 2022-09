Η Λειψία γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της την πρόσληψη του Μάρκο Ρόζε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Οι «κόκκινοι ταύροι» είχαν συμφωνήσει ήδη από χθες (07/09) με τον Γερμανό προπονητή, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο. Μάλιστα θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της Λειψίας στο εντός έδρας ματς απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ το Σάββατο (10/09, 16:30), δηλαδή κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Ο Μάρκο Ρόζε έχει ακόμη περάσει ως πρώτος προπονητής από τους πάγκους των Λοκομοτίβ Λειψίας, τις ακαδημίες της Σάλτσμπουργκ και την πρώτη ομάδα και την Γκλάντμπαχ.

Marco Rose has been appointed as the new head coach of RB Leipzig! ✍️



The 45-year-old has signed a two-year contract valid until June 2024. pic.twitter.com/Jgs9wIN7Ac