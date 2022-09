Η Λειψία έφτασε σε συμφωνία με τον Μάρκο Ρόζε, με τον γερμανικό σύλλογο να θέλει να τελειώσει γρήγορα το τυπικό μέρος για να πιάσει δουλειά από αύριο κιόλας.

Οι «κόκκινοι ταύροι» φαίνεται πως βρήκαν ήδη τον νέο τους προπονητή, αφού συμφώνησαν σε όλα με τον 45χρονο Μάρκο Ρόζε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που απολύθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ τον περασμένο Μάιο.

Η Λειψία θέλει να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες ώστε ο γερμανός τεχνικός να είναι παρών στην αυριανή προπόνηση αν καταστεί αυτό δυνατόν. Με τις διαπραγματεύσεις να είναι προχωρημένες σε τέτοιο βαθμό ο Ρόζε αναμένεται να είναι κι εκείνος που θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας για το ματς με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή στο πρώτο του ματς με την Λειψία την αμέσως προηγούμενή του ομάδα.

Marco Rose will be appointed as new RB Leipzig manager, full agreement in place. Leipzig want to get it signed in the next hours to have Rose at work on tomorrow training session. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig



He’s expected to be in charge for the game vs BVB, if there are no issues. pic.twitter.com/vWlxmbS27n