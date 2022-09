Ο Σαντιό Μανέ έμεινε για πάνω από 1 ώρα και 40 λεπτά έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου για να δώσει ένα χαμόγελο στους οπαδούς που τον περίμεναν, καθώς μοίρασε αυτόγραφα και έβγαλε φωτογραφίες μαζί τους.

Ο Σαντιό Μανέ δεν είναι σαν τους υπόλοιπους σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο διεθνής Σενεγαλέζος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου παρά την τεράστια επιτυχία του δεν έχει γίνει «σνομπ» και παραμένει ένα ανθρώπος που θέλει να δίνει χαρά στους γύρω του.

Ο κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς έχει έντονη φιλανθρωπική δράση, θέλοντας να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ενώ ποτέ δεν χαλάει χατίρια στους θαυμαστές του. Το πρωί της Κυριακής (4/9) ο Μανέ έφτασε στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών και βρήκε 1.000 οπαδούς να τον περιμένουν.

Σύμφωνα με την «Bild» ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ δεν «κακοκάρδισε» ούτε έναν φίλο της Μπάγερν και έμεινε περίπου 105 λεπτά έξω από το προπονητικό για να βγει φωτογραφίες μαζί τους και να τους μοιράσει αυτόγραφα.

