Η Μπάγερν έχει σκοράρει 13 γκολ σε 3 ματς φέτος χωρίς τον Λεβαντόφσκι!

Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga η πρωταθλήτρια Γερμανίας χωρίς το επί σειρά ετών «killer» της έχει στείλει τη μπάλα στα δίχτυα δεκατρείς φορές.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Τόμας Μίλερ, σχολιάζοντας τη φυγή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με προορισμό τη Μπαρτσελόνα, κι έχοντας επίγνωση του πόσο ευαίσθητο ήταν το θέμα της αποχώρησης του Πολωνού επιθετικού καθιστούσε σαφές πως: «ο στόχος πρέπει να είναι να μην καθίσουμε μέσα σε έξι μήνες και να πούμε, μας λείπουν γκολ, έχουμε πρόβλημα. Δεν θα παίξουμε με 10 μόνο και μόνο επειδή έφυγε ο Λέβα».

Μετά από τις τρεις αγώνες φέτος (Σούπερ Καπ και 2 αγωνιστικές της Μπουντεσλίγκα) λοιπόν, οι Βαυροί έχουν 3/3 επικρατώντας κατά σειρά των: Λειψία στο γερμανικό σούπερ καπ και των Άιντραχτ και Βόλφσμπουργκ με ενεργητικό 13 τέρματα και παθητικό 4 γκολ.

Αντίστοιχα πέρυσι μετά τους τρεις πρώτους αγώνες της σεζόν (2021/22) δηλαδή τον τελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος κόντρα στις Γκλάντμπαχ (1-1) και Κολωνία (3-2), είχαν σκοράρει επτά τέρματα κι είχαν δεχθεί τέσσερα.

