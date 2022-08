Έχοντας κερδίσει ήδη την λατρεία των οπαδών της Μπάγερν Μονάχου, ο Σαντιό Μανέ ανέβηκε στην εξέδρα μετά το 6-1 επί της Άιντραχτ, πήρε την ντουντούκα κι έγινε οργανωτής για τον πανηγυρισμό της μεγάλης νίκης!

Το σκορ στο οποίο έφτασαν οι Βαυαροί στην έναρξη της νέας Bundesliga είναι... τρομακτικό. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν κατάφερε να σκοράρει πέντε φορές στο πρώτο μέρος και να φτάσει στο συνολικό 6-1 στην αναμέτρηση απέναντι στους κατόχους του Europa League.

Ο Μανέ που είχε πετύχει γκολ και στο Super Cup απέναντι στην Λειψία, βρήκε πάλι δίχτυα με κεφαλιά και μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέβηκε στην εξέδρα των φιλοξενούμενων και οργάνωσε το γλέντι με τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

Sadio Mané is already feeling right at home 📣 pic.twitter.com/mH2DQ1UIc4