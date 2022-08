Επιστρέφοντας για λίγο στο Μόναχο ώστε να μαζέψει τα πράγματά του και ν' αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραδέχθηκε πως οι στιγμές είχαν μεγάλη συγκίνηση.

Ήθελε πολύ ν' ανοίξει έναν νέο κύκλο στην καριέρα του και παρά το γεγονός πως η υπόθεσή του δεν ήταν καθόλου εύκολη, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κατάφερε να φύγει και να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα.

Τώρα που βρήκε ευκαιρία επέστρεψε στο Μόναχο για να μαζέψει τα τελευταία του πράγματα και ν' αποχαιρετήσει σωστά τους πρώην συμπαίκτες του και τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

«Ήταν συγκινητικές οι στιγμές. Θα είμαι πάντοτε ευγνώμων προς όλους για όσα καταφέραμε και για όσα έμαθα. Είχα πάρει δώρα για όλους, αλλά ήταν πολύ συγκινητικό» είπε ο «Λέβα» αποχωρώντας από το προπονητικό κέντρο των Βαυαρών.

Robert Lewandowski returned to Munich for a farewell visit at FC Bayern today.



🔗 https://t.co/YgiP5poOXM#MiaSanMia