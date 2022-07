Ο τεχνικός διευθυντής της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, ανέφερε ότι δεν κατανοεί την στάση του Πολωνού επιθετικού και πως στη θέση του αυτός θα είχε εκπληρώσει το συμβόλαιό του.

Στην Μπάγερν ακόμα δεν έχουν χωνέψει την απόφαση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποχωρήσει από τη Γερμανία παρότι δεν είχε ολοκληρώσει το συμβόλαιό του. Αυτό τουλάχιστον έδειξε με τις δηλώσεις του ο αθλητικός του διευθυντής των Βαυαρών, Χασάν Σαλιχαμίντζιτς, που άσκησε κριτική στην στάση του Πολωνού διεθνούς σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Zeit».

«Η κατανόηση απέναντι στη νοοτροπία του Λεβαντόφσκι είναι πραγματικά μηδέν, σημείο μηδέν», είπε προσθέτοντας ρητά πως ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα πια θα έπρεπε να είχε εκπληρώσει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν.

«Δεν καταλαβαίνω τη στάση του. Και όχι μόνο επειδή έχω εκπληρώσει όλα τα συμβόλαιά μου ως παίκτης, φυσικά. Αν ήμουν στη θέση του, θα το είχα ξεκαθαρίσει εσωτερικά και θα είχα εκπληρώσει το συμβόλαιό μου», ανέφερε ο Σαλιχάμιτζιτς.

Θυμίζουμε ότι στην μεταγραφή «Λέβα» είχε αναφερθεί τις τελευταίες ώρες και ο προπονητής της Μπάγερν Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ο Γερμανός κόουτς πέταξε ξεκάθαρη αιχμή για τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα.

Hasan Salihamidžić (Bayern sporting director): "I do not under Lewandowski's attitude. If it was me, I would have solved issues internally and completed my contract." [zeit via sport] pic.twitter.com/U8iznJvWsr