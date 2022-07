Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν... συγκρατήθηκε και εξαπέλυσε τα βέλη του κατά της Μπαρτσελόνα με αφορμή τη μεταγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στους Μπλαουγκράνα.

Τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα ανακοίνωνε με κάθε επισημότητα τη «βόμβα» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είχε... δυο λόγια να πει για την μεταγραφική πολιτική των Μπλαουγκράνα.

Κληθείς να σχολιάσει τη μετακίνηση του Πολωνού στο «Καμπ Νόου», ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου δεν ακολούθησε τη διπλωματική οδό και άφησε αιχμές για τη Μπαρτσελόνα, διερωτώμενος «πώς μια ομάδα που δεν έχει χρήματα» μπορεί να αγοράζει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει!

«Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει χρήματα, αλλά αγοράζει όποιον παίκτη θελήσει. Δεν ξέρω πώς, αλλά είναι κάπως περίεργο, λίγο τρελό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής, προσθέτοντας ακόμα ένα επεισόδιο στο... σίριαλ που συντάραξε το φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Υπενθυμίζεται πως ο Λεβαντόφσκι δεν είναι το μοναδικό καλοκαιρινό απόκτημα των Μπλαουγκράνα, αφού πρωτίστως είχαν ολοκληρώσει τις προσθήκες των Κρίστενσεν, Κεσί και Ραφίνια, ενώ παράλληλα φαίνεται να εξετάζουν σοβαρά και τα ονόματα των Κουντέ, Αθπιλικουέτα και Μπερνάρντο Σίλβα.

