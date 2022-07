Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ματάις Ντε Λιχτ στη Μπάγερν, με τη μάνατζερ του Ολλανδού να επιβεβαιώνει από το... αεροδρόμιο του Τορίνο πως το deal θα ολοκληρωθεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση τη μεταγραφής του Ματάις Ντε Λιχτ στη Μπάγερν έχει ξεκινήσει μετά και τη θετική απάντηση που έδωσε η Γιουβέντους στην τελευταία πρόταση των Βαυαρών ύψους 70+10 εκατομμυρίων ευρώ.

Αφού αποχαιρέτησε προσωπικό και συμπαίκτες στο προπονητικό κέντρο των Μπιανκονέρι, ο Ολλανδός αναχώρησε για το αεροδρόμιο του Τορίνο προκειμένου να προσγειωθεί στο Μόναχο το βράδυ της Δευτέρας (18/7).

Εκεί συνάντησε και την μάνατζέρ του, Ραφαέλα Πιμέντα, η οποία μιλώντας στα media επιβεβαίωσε ουσιαστικά πως ο Ντε Λιχτ πολύ σύντομα θα φοράει τη φανέλα της Μπάγερν.

«Ο Ντε Λιχτ στην Μπάγερν; Θα γίνει το deal. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Γιουβέντους, με τους ανθρώπους της να είναι εξαιρετικοί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

#DeLigt lascia Torino e vola in direzione Monaco di Baviera // De Ligt has left Turin. He’s now flying to Munich ✈️🇩🇪 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/CpBH5zugcE