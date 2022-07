Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με κοινή επιθυμία των «μπλαουγκράνα», της Μπάγερν και του ποδοσφαιριστή να δώσουν επιτέλους όλοι τα χέρια.

Τέλος στο μαρτύριο του Πολωνού επιθετικού θέλει να βάλει η Μπάγερν και να του χαρίσει ξανά το χαμόγελο στοχεύει η Μπαρτσελόνα.

Και για να γίνει αυτό θα πρέπει οι νέες διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, να οδηγήσουν στο οριστικό deal και τη μετακίνηση του παίκτη στην Καταλονία.

Επί τρεις μέρες ο Λεβαντόφσκι αργεί να δώσει το «παρών» στις προπονήσεις των Βαυαρών και είναι παντελώς αδιάφορος για ό,τι συμβαίνει γύρω του, με την Μπαρτσελόνα να ψάχνει τρόπο να πείσει την Μπάγερν για να πει το «ναι».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα κατατεθεί μια νέα, ανανεωμένη και πιθανότατα καθοριστική προσφορά από το κλαμπ της Βαρκελώνης, με τις εμπλεκόμενες ομάδες να συζητούν ξανά με απώτερο σκοπό τη συμφωνία κι όχι τα νέα επεισόδια στο σήριαλ...

Ιδανικά, βάσει και των όσων αναφέρει η AS, στην Μπάγερν θα ήθελαν να έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα μέχρι το τέλος την Κυριακή, ή τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το νέο ρόστερ στον κόσμο της ομάδας.

Robert Lewandowski deal. Barcelona new official bid set to be submitted, all parties are in direct contact now including his agent Zahavi to reach full agreement. 🚨🇵🇱 #FCB



Lewandowski insisted with Bayern in the last 24h to join Barça as soon as possible. Key stages. pic.twitter.com/s8lVBxuPmF