Η γλώσσα του σώματος δεν προδίδει σχεδόν ποτέ, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να δείχνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να βρίσκεται ούτε λεπτό παραπάνω στην Μπάγερν, με όσα έκανε στην προπόνηση της Τετάρτης.

Ο Πολωνός αστέρας των Βαυαρών ναι μεν δεν εφαρμόζει απεργία με αδικαιολόγητη απουσία από τις προπονήσεις της ομάδας του, ωστόσο, δείχνει στον Νάγκελσμαν και σε όλους όσοι τον παρακολουθούν, ότι δεν θα είναι πλέον ο ίδιος αν αναγκαστεί να παραμείνει στο κλαμπ.

Η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να κατεβάσει τις απαιτήσεις της Μπάγερν για να τον πάρει στην Βαρκελώνη και ίσως ο ποδοσφαιριστής αρχίζει και πιέζει με τον τρόπο του για τη μεταγραφή.

Η Bild αναφέρει ότι ο «Λέβα» στο πρόγραμμα της Τετάρτης ήταν ο τελευταίος που πάτησε στον αγωνιστικό χώρο και ήταν τρομερά αδιάφορος όσο οι υπόλοιποι έκαναν ασκήσεις.

Δεν μιλούσε σε κανέναν, ενώ, όταν έπαιξαν «οικογενειακό διπλό», ούτε ζήτησε ποτέ έντονα τη μπάλα, ούτε σκόραρε. Μάλιστα, στις στιγμές που δεν γίνονταν σωστά οι ασκήσεις και ο Νάγκελσμαν φώναζε για push-ups ως «τιμωρία», ο Λεβαντόφσκι δεν έκανε τίποτα.

Επιπλέον, η γερμανική εφημερίδα παρουσιάζει τον ποδοσφαιριστή και ως απείθαρχο, αφού, λέγεται ότι όταν ο κόουτς της ομάδας μιλούσε στους παίκτες του, ο Πολωνός κοιτούσε αλλού και δεν άκουγε τίποτα...

