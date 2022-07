Η Μπάγερν τα έχει βρει σε όλα με τον Ματάις Ντε Λιχτ όπως μεταδίδει το γερμανικό «Sport 1» και ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους, η οποία, όμως, έχει θέσει πολύ ψηλά τις απαιτήσεις της ζητώντας 90-100 εκατ. ευρώ για τον Ολλανδό στόπερ.

Πρόσω ολοταχώς για τη μεταγραφή του Ματάις Ντε Λιχτ κινείται η Μπάγερν Μονάχου, έχοντας ήδη αποσπάσει το «ναι» του Ολλανδού στόπερ!

Λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της διερευνητικής επαφής των Βαυαρών με τη διοίκηση της Γιουβέντους, το γερμανικό «Sport 1» κάνει λόγο για πλήρη συμφωνία συλλόγου-παίκτη, με τον 22χρονο αμυντικό των Μπιανκονέρι να είναι ενθουσιασμένος με το project που του παρουσίασαν οι Χασάν Σαλιχάμιτζιτς και Γιούλιαν Νάγκελσμαν στις μεταξύ τους συναντήσεις.

Έτσι, το deal βρίσκεται ήδη στου δρόμου τα μισά και οι Βαυαροί ετοιμάζονται για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Γηραιά Κυρία, οι οποίες προμηνύονται «σκληρές». Η πλευρά της Γιούβε έχει θέσει πολύ ψηλά τις απαιτήσεις της, αξιώνοντας ένα ποσό της τάξης των 90-100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιτίθεται με την συντηρητική μεταγραφική πολιτική των πρωταθλητών Γερμανίας. Μόλις δύο φορές στην ιστορία τους, άλλωστε, έχουν ξεπεράσει το «φράγμα» των 60 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεκριμένα για τους Λερόι Σανέ και Λούκας Ερναντέζ.

Το άλλο επίσης σημαντικό «αγκάθι» είναι πως για την περίπτωση του Ντε Λιχτ «καραδοκεί» και η Τσέλσι, η οποία φέρεται διατεθειμένη να πληρώσει πάνω από 80 εκατομμυρία ευρώ.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως ο Ντε Λιχτ επιθυμούσε και το 2019 να μετακομίσει στο Μόναχο, ωστόσο, οι Μπιανκονέρι κέρδισαν τελικά την κούρσα καταβάλλοντας 85,5 εκατομμύρια ευρώ στον Άγιαξ. Η λογική λέει πως η Γιουβέντους θα «πιέσει» για να εισπράξει αντίστοιχο ή υψηλότερο ποσό σε περίπτωση που τελικά ανάψει το «πράσινο φως» για την παραχώρησή του, αλλά εν τέλει εκτιμάται πως μπορεί να συμβιβαστεί με 80 εκατ. ευρώ.

Ο Ολλανδός διεθνής έχει καταγράψει 117 συμμετοχές (8 γκολ) κατά την τριετία του στο Τορίνο.

