Το πολυπόθητο «ναι» στην πώληση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είπε η Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς όμως να ζητούν περισσότερα χρήματα από όσα έχει προσφέρει ως τώρα η Μπαρτσελόνα.

Επιτέλους λευκός καπνός από το «στρατόπεδο» της Μπάγερν Μονάχου στην υπόθεση της παραχώρησης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Οι Βαυαροί ήταν ανένδοτοι ως τώρα σχετικά με την πώληση του Πολωνού στράικερ, καθιστώντας σαφές με κάθε τόνο ότι θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του (που εκπνέει το 2023) με την ομάδα παρά την επιθυμία του ίδιου να κλείσει το κεφάλαιο.

Μόλις πριν από δύο 24ωρα, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Χασάν Σαλιχάμιντζιτς ανέφερε ότι άπαντες στην ομάδα περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να δώσει κανονικά το «παρών» στην καλοκαιρινή προετοιμασία και να δουλέψει για τη νέα σεζόν!

Ωστόσο όπως μετέδωσε το Skysports οι ιθύνοντες των Γερμανών έκαναν πίσω, συμφώνησαν να παραχωρηθεί ο παίκτης, αλλά αξιώνουν 52 εκατ. λίρες (60 εκατ. ευρώ) από την Μπαρτσελόνα η οποία θυμίζουμε ότι έχει καταθέσει πρόταση που αφορά το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ, συν ακόμη πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

