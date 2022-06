Όλα δείχνουν έτοιμα για να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με τον Σαντιό Μανέ η Μπάγερν Μονάχου, καθώς σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», οι Βαυαροί τα βρήκαν σε όλα με τη Λίβερπουλ κι ο Σενεγαλέζος αναμένεται να μετακομίσει στη Γερμανία.

Το σίριαλ του Σαντιό Μανέ φτάνει στο τέλος του και θα έχει αίσιο τέλος για την Μπάγερν Μονάχου. Μετά από «πρέσινγκ» εβδομάδων προς τη Λίβερπουλ και αρχικό χάσμα στο οικονομικό σκέλος, οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου επιθετικού και το μόνο που απομένει πλέον είναι οι ανακοινώσεις!

Ο Μανέ είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους Βαυαρούς για τριετές συμβόλαιο και περίμενε το «πράσινο φως» από τους Reds, οι οποίοι απέρριψαν δύο προτάσεις για την πώλησή του. Τελικά η «χρυσή τομή» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/6), για ένα εγγυημένο ποσό ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους που θα φτάσουν το συνολικό deal στα 41 εκατ. ευρώ (6 εκατ. για συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών και άλλα 3 με βάση τις ατομικές/συλλογικές επιδόσεις). Έτσι ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο προς την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής.

Η επιθυμία του παίκτη να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ ήταν δεδομένη και την είχε επικοινωνήσει αμέσως μετά τον τελικό του Champions League. Ως εκ τούτου, οι ιθύνοντες των Reds αποφάσισαν να αποδεχτούν την τελευταία πρόταση των Βαυαρών, καθώς ο Μανέ το ζητούσε επανειλλημένως και με πολιτισμένο τρόπο. Σύντομα θα ακολουθήσουν τα ιατρικά τεστ και οι τελικές λεπτομέρειες πριν την επισημοποίηση του deal.

Sadio Mané is set to join Bayern on a permanent deal from Liverpool, here we go! Agreement set to be reached after direct meeting between the two clubs today. 🚨🇸🇳 #FCBayern



Personal terms already 100% agreed on a three year deal.



Deal called by @Plettigoal is now finally done. pic.twitter.com/bbMN6MuEIm