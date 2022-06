Ο Σενεγαλέζος τα έχει βρει σε όλα με την Μπάγερν Μονάχου και τώρα περιμένει το «ναι» της Λίβερπουλ.

Σαντιό Μανέ και Μπάγερν Μονάχου τα βρήκαν σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς όρους του Σενεγαλέζου διεθνή.

Το συμβόλαιο που του προσφέρουν οι Βαυαροί είναι τριετές και οι συζητήσεις με τη Λίβερπουλ θα μπουν σε τελικό στάδιο.

Ουσιαστικά παίκτης και Μπάγερν περιμένουν το πράσινο φως των «reds», οι οποίοι σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ θέλουν τουλάχιστον 30-40 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσουν.

Θυμίζουμε ότι η πρωταθλήτρια Γερμανίας έκανε ήδη δύο προσπάθειες που έπεσαν στο κενό.

