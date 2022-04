Καν για Λεβαντόφσκι: «Δείξτε μου έναν παίκτη που είναι δυστυχισμένος και σκοράρει 30 με 40 γκολ τη σεζόν»

Ο CEO της Μπάγερν Μονάχου, Όλιβερ Καν μίλησε για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και εξέφρασε την επιθυμία του για την παραμονή του Πολωνού στράικερ στον γερμανικό σύλλογο.

Μπορεί τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Μπάγερν Μονάχου να διαδέχονται το ένα το άλλο, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών, Όλιβερ Καν, τόνισε πως η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές μαζί του για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

«Ο Λεβαντόφσκι έχει συμβόλαιο μαζί μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή μαζί του και θέλουμε να μείνει στην Μπάγερν για όσο το δυνατόν περισσότερο», τόνισε αρχικά ο παλαίμαχος κίπερ ενώ στη συνέχεια κλήθηκε να μιλήσει για την ψυχολογία του παίκτη και για το αν υπάρχουν τάσης φυγής από τον σύλλογο.

«Δυστυχισμένος ο Λεβαντόφσκι στην Μπάγερν; Δείξτε μου έναν παίκτη που είναι δυστυχισμένος και εξακολουθεί να σκοράρει 30 με 40 γκολ τη σεζόν!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο γερμανικό «Sport 1» ο Όλιβερ Καν.

Στην Ισπανία πάντως εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο Πολωνός στράικερ επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ του Τσάβι, γι' αυτό και πιέζει τον εκπρόσωπο του Πίνι Ζάχαβι, να έρθουν σε συμφωνία με την Μπάγερν, ώστε το προσεχές καλοκαίρι να αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται στο Μόναχο μέχρι το 2023.

