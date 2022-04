Μετά από περίπου δύο χρόνια το «Signal Iduna Park» είναι κατάμεστο και «βράζει» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Λειψία.

Η στιγμή που περίμεναν χιλιάδες φίλοι της Ντόρτμουντ έφτασε! Μετά από 763 μέρες το «Signal Iduna Park» μπορεί να φιλοξενήσει το 100% της πληρότητας του, οι οπαδοί της Μπορούσια γέμισαν το «σπίτι» τους για το μεγάλο ντέρμπι της 28ης αγωνιστικής της Bundesliga με τη Λειψία και δημιούργησαν για ακόμα μια φορά μια μοναδική ατμόσφαιρα.

763 since the Signal Iduna Park was last full. Goosebumps. #BVBRBL coming your way in just under 3⃣0⃣ minutes... ⏳



