H Γκλάντμπαχ κέρδισε στα χαρτιά τον αγώνα με τη Μπόχουμ των Λαμπρόπουλου - Σταφυλίδη, ο οποίος διεκόπη όταν ένας οπαδός πέταξε ένα πλαστικό ποτήρι μπύρας στον βοηθό διαιτητή.

Την προηγούμενη Παρασκευή (18/3) το παιχνίδι της Μπόχουμ με τη Γκλάντμπαχ για την 27η αγωνιστική της Bundesliga διεκόπη οριστικά στο 70ο λεπτό, όταν ένας οπαδός της ομάδας των Ελλήνων διεθνών αμυντικών Κώστα Σταφυλίδη - Βασίλη Λαμπρόπουλου πέταξε ποτήρι μπύρας στον βοηθό διαιτητή, Κρίστιαν Γκίτελμαν.

Ο αθλητικός δικαστής της DFB έκρινε ότι οι γηπεδούχοι είχαν υπαιτιότητα για τη διακοπή του αγώνα και συνεπώς κατοχύρωσε το παιχνίδι υπέρ της Γκλάντμπαχ με σκορ 0-2, με το οποίο προηγούντουσαν τα «Πουλάρια» πριν η ομάδα των διαιτητών επιστρέψει στα αποδυτήρια. Η Μπόχουμ από την πλευρά της τονίζει πως δεν φέρει ευθύνη για την ενέργεια του οπαδού και αναμένεται να προχωρήσει σε έφεση,

The DFB's sports tribunal have awarded Borussia with a 2-0 win following Friday's abandoned game at VfL Bochum.#DieFohlen #BMGBOC pic.twitter.com/jdOYlymm9k