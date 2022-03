Ένας ανεγκέφαλος οπαδός πέταξε ποτήρι μπύρας στο κεφάλι του επόπτη γραμμής, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση της Μπόχουμ με τη Γκλάντμπαχ να οδηγηθεί σε οριστική διακοπή!

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Μπόχουμ - Γκλάντμπαχ για την 27η αγωνιστική της Bundesliga. Τη στιγμή που το ρολόι έδειχνε το 70΄ του αγώνα με το σκορ στο 2-0 για τα Πουλάρια, ένας ανεγκέφαλος οπαδός εκτόξευσε ένα πλαστικό ποτήρι μπύρας στον 39χρονο βοηθό, Κρίστιαν Γκίτελμαν, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως ο ρέφερι έδωσε εντολή στους παίκτες των δυο ομάδων να κατευθυνθούν στα αποδυτήρια, με το ματς για αρχή να διακόπτεται προσωρινά. Έπειτα από περίπου 15 λεπτά διαβουλεύσεων ωστόσο, πάρθηκε η απόφαση η διακοπή να πάρει οριστικό χαρακτήρα, με την αναμέτρηση της ομάδας των Σταφυλίδη - Λαμπρόπουλου και της Γκλάντμπαχ να μετατίθεται πλέον σε διαφορετική ημερομηνία.

Oργισμένος ο διευθύνων σύμβουλος της Μπόχουμ, τόνισε: «Αυτό είναι ένα περιστατικό που δεν θα έπρεπε να συμβεί, αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικό των οπαδών της Μπόχουμ. Ευχόμαστε στον βοηθό ό,τι καλύτερο. Είναι κρίμα που το παιχνίδι δεν έχει αθλητικό τέλος».

A Bochum fan has thrown a beer at the assistant referee's head and so the game has been stopped. Unacceptable actions. #DieFohlen #BOCBMG 0-2

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy