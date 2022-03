Μπόχουμ: «Μια εξαιρετικά ηλίθια ενέργεια από έναν ηλίθιο οπαδό» (vid)

Η Μπόχουμ εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του οπαδού που πέταξε ποτήρι μπύρας στον βοηθό, έκανε λόγο για ηλίθια κίνηση και ζήτησε συγγνώμη από τον Κρίστιαν Γκίτελμαν.

Ένας ανεγκέφαλος οπαδός πέταξε ποτήρι μπύρας στο κεφάλι του επόπτη γραμμής, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση της Μπόχουμ εναντίον της Γκλάντμπαχ για την 27η αγωνιστική της Bundesliga να οδηγηθεί σε οριστική διακοπή, με το σκορ στο 0-2!

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy

Η γηπεδούχος ομάδα, για την οποία βασικός ήταν ο Σταφυλίδης, έκανε λόγο για ηλίθια κίνηση και ζήτησε συγγνώμη από τον Κρίστιαν Γκίτελμαν.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο αγώνας δεν θα αρχίσει ξανά, διεκόπη. Μπορούμε μόνο να ζητήσουμε επίσημα συγγνώμη από τον επόπτη Christian Gittelmannn. Μια άκρως ντροπιαστική και πικρή βραδιά για εμάς. Μια εξαιρετικά ηλίθια ενέργεια από έναν ηλίθιο οπαδό».

The match will not be restarted, #BOCBMG has been abandoned. We can only formally apologise to linesman Christian Gittelmannn. A highly embarrassing and bitter evening for us. An extremely stupid action from an idiotic fan.



0-2 #BOCBMG #meinVfL