Μόλις λίγες ώρες πριν από το περιστατικό που οδήγησε στην οριστική διακοπή του ματς με την Γκλάντμπαχ, η Μπόχουμ με βίντεο ζητούσε από τους οπαδούς της να μην πετούν τα ποτήρια με τις μπύρες!

Η αναμέτρηση της Παρασκευής ανάμεσα στην Μπόχουμ και την Γκλάντμπαχ διακόπηκε οριστικά λίγο πριν το τελευταίο 10λεπτο του ματς, όταν στο 70' ο εκ των βοηθών, Κρίστιαν Γκίτελμαν χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπουκάλι που έπεσε από την εξέδρα.

Το περιστατικό ήταν τέτοιο που φυσικά το καταδίκασαν αμφότερες οι ομάδες, με την Μπόχουμ, λίγες ώρες νωρίτερα να έχει παρακαλέσει τους οπαδούς της να μην πετούν τις μπύρες τους στον αέρα.

Κι ένας ανεγκέφαλος θεώρησε, ίσως, πως απαγορεύονταν τα ποτήρια κι όχι τα μπουκάλια...

Here’s the end of the Bochum Gladbach game which was abandoned when the assistant was hit by a beer cup: pic.twitter.com/wwksUVu3X3