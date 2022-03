Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «τρόμαξε» του ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου, καθώς αποχώρησε από την προπόνηση της Τρίτης (15/3) με πρόβλημα στο γόνατο.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι «πάγωσε» τους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου στην προπόνηση της Τρίτης (15/3), καθώς μετά από ένα σουτ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έπεσε στο έδαφος με πρόβλημα στο δεξί του γόνατο, ενώ σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα έδειχνε να πονάει πολύ. Φυσικά ένας πιθανός τραυματισμός του Πολωνού «killer» ανησυχεί τόσο τους Βαυαρούς, όσο και τους ανθρώπους της εθνικής του, καθώς σε λίγες ημέρες είναι τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 33χρονος σέντερ φορ πέρασε άμεσα από εξετάσεις και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του κλαμπ ο «Λέβα» αποχώρησε από την προπόνηση με έναν «μικροτραυματισμό» και η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία.

Lewandowski is back to the training ground after undergoing tests. The 'injury' concerns the knee. Julian Nagelsmann does not think it's serious [🎥 @Plettigoal]pic.twitter.com/owloa4L3C6