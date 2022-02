Με τον Λερόι Σανέ να μπαίνει αλλαγή στο 67' και να λύνει τον γρίφο του γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα, η Μπάγερν απέδρασε με το τρίποντο από την έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (0-1) και απομακρύνθηκε ξανά στο +9 από τη Ντόρτμουντ.

Αυτή τη φορά ο Κέβιν Τραπ δεν μπόρεσε να εμποδίσει μόνος του τη Μπάγερν Μονάχου από το να φύγει νικήτρια. Όπως και στο Μόναχο, ο Γερμανός κίπερ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης ήταν... σχεδόν ανίκητος, κρατούσε «όρθια» την ομάδα του ως το 70', αλλά η Μπάγερν βρήκε τελικά το γκολ που έψαχνε χάρη στη «χρυσή» αλλαγή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον Λερόι Σανέ και συνέχισε νικηφόρα προς τη δέκατη σερί σαλατιέρα.



Χωρίς τους Μίλερ, Νόιερ, Γκορέτσκα, οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν άλλο ένα πρώτο ημίχρονο «άσφαιροι» (το τρίτο στη σειρά μετά από Ζάλτσμπουργκ, Γκρόιτερ Φιρτ). Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι των οκτώ γκολ στα περασμένα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος έμεινε στο μηδέν κι ο Νάγκελσμαν αποφάσισε να ανακατέψει την τράπουλα, βάζοντας στο ματς τον Λερόι Σανέ στη θέση του Ζάμπιτσερ. Και στο 71', από τη φανταστική κάθετη πάσα του Κίμιχ που «έσκισε» στα δύο την άμυνα των Αετών, εκείνος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε ψύχραιμα τον Τραπ, για το 0-1 και το γκολ Νο13 στη σεζόν (δεύτερος σκόρερ της Μπάγερν πίσω από τον Λέβα).

