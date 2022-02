Επιστροφή στις προπονήσεις της Μπάγερν σε χρόνο - ρεκόρ για τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος... ακύρωσε το χρονοδιάγραμμα των έξι εβδομάδων και μετράει αντίστροφα για την επάνοδο σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Παρών στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν για πρώτη φορά μετά την επέμβαση στο γόνατο ήταν ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις συντομότερα απ΄ό,τι αναμενόταν και πρόσφερε στον Νάγκελσμαν έναν ακόμα λόγο να χαμογελά!

Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να να μένει εκτός για περίπου δυο μήνες, ο αρχηγός των Βαυαρών διέψευσε τις αρχικές εκτιμήσεις και προπονήθηκε ξανά στο «Säbener Straße» έπειτα από σχεδόν δυο εβδομάδες.

Για την ώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί η ακριβής ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση, όμως στο Μόναχο αισιοδοξούν πως θα είναι έτοιμος να βρεθεί κάτω από τα γκολποστ για τη ρεβάνς των «16» του Champions League κόντρα στη Ζάλτσμπουργκ στις 8 Μαρτίου.

