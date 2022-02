Η Λειψία... πάλεψε, η Μπάγερν θριάμβευσε! Με το δίδυμο Μίλερ - Λεβαντόφσκι να την οδηγεί, η ομάδα του Μονάχου επικράτησε 3-2 των Ταύρων, τους υποχρέωσε στην πρώτη ήττα για το 2022 και ξέφυγε εκ νέου στο +9.

Οι δυο τους είναι εκεί για όλες τις καταστάσεις. Για τα ντέρμπι, τις σαρωτικές νίκες, τα τρίποντα στο ρελαντί, για όποτε εν γένει η Μπάγερν τους χρειαστεί! Και οι Διόσκουροι των Βαυαρών δεν θα μπορούσαν να λείψουν από το ραντεβού απέναντι στη φορμαρισμένη Λειψία. Μια Λειψία που αγνοούσε την ήττα μέσα στο 2022, που πρόβαλε σθεναρή αντίσταση στο «άντρο» της πρωταθλήτριας, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Το φονικό δίδυμο Μίλερ - Λεβαντόφσκι άλλωστε είχε μεριμνήσει γι αυτό, με τον σύλλογο του Μονάχου να επικρατεί τελικά 3-2, να φτάνει τις τρεις σερί νίκες στη Bundesliga και να αποσπάται (με ματς περισσότερο) στο +9 από τη δεύτερη στη βαθμολογία, Ντόρτμουντ.

Η αρχή της αναμέτρησης βρήκε τους Βαυαρούς με το πόδι στο γκάζι. Και αφού πέρασαν 12 λεπτά, κύλησε το πρώτο αίμα! Οι γηπεδούχοι έκλεψαν ψηλά, έβγαλαν τον Λεβαντόφσκι σε θέση βολής και παρά το γεγονός πως ο Γκουλάσι είχε την απάντηση σε πρώτο χρόνο, εν τέλει δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μίλερ και από εκεί βρέθηκε στα δίχτυα. Το γρήγορο προβάδισμα της Μπάγερν ωστόσο, δεν αποθάρρυνε τη Λειψία. Αντιθέτως, φάνηκε να την πεισμώνει. Κι αφού ο Νόιερ στέρησε δυο φορές από τον Ντάνι Όλμο την ισοφάριση (16΄, 19΄), η τρίτη ήταν και η «φαρμακερή». Στο 30΄ο Λάιμερ βρήκε τον Αντρέ Σίλβα μέσα στην περιοχή και ο Πορτογάλος τιμώρησε τη χαλαρότητα της Μπάγερν, γράφοντας το 1-1.

Το γκολ φάνηκε να ξυπνά το σύνολο του Νάγκελσμαν που ανέβασε εκ νέου ρυθμούς, είδε το δοκάρι να στερεί το γκολ της αγωνιστικής από τον Κομάν (34'), το VAR την ... ντοπιέτα από τον Μίλερ (36΄) και τελικά ανέκτησε τα ηνία με σκαστή κεφαλιά του Λεβαντόφσκι έπειτα από γλυκιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής (44΄). Ακόμα κι έτσι, ωστόσο η Λειψία είχε ξανά την απάντηση! Στο 53΄ο Λάιμερ οργάνωσε εκ νέου το ιδανικό play για τους Ταύρους, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Ενκουνκού να βρίσκει χώρο εντός περιοχής και να επαναφέρει την ισορροπία με όμορφο τελείωμα.

Ο κλοιός άρχισε να σφίγγει όλο και περισσότερο για τη Μπάγερν, η Λειψία είχε πάρει ψυχολογία, όμως η «μηχανή» που έχει δημιουργήσει ο Νάγκελσμαν απλώς αρνείται να παραδοθεί! Αυτή τη φορά βέβαια χρειάστηκε και τη συνδρομή του αντιπάλου προκειμένου να θριαμβεύσει, αφού το κρίσιμο τέρμα σημειώθηκε με αυτογκόλ του...Γκβαρντιόλ (58΄), ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. «Λέβα» (61΄, 71΄) και Σανέ (82΄, 90΄) δεν κατάφεραν να δώσουν μεγαλύτερη έκταση στο σκορ, ο Φόρσμπεργκ απέτυχε στην τελευταία ευκαιρία της Λειψίας (86΄) να χαρίσει στην ομάδα του τον βαθμό και μοιραία το 3-2 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα. Μια νίκη.... Βαυαρική που έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, με τη Μπάγερν να μην σκοντάφτει ούτε απέναντι στους μαχητικούς Ταύρους και να χαρίζει στον Νόιερ το ιστορικό τρίποντο υπ΄αριθμόν 310 στη διοργάνωση, o οποίος πλέον συγκατοικεί στην απόλυτη κορυφή παρέα με τον Όλιβερ Καν!

Μπάγερν Μονάχου (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ, Ζίλε, Ερναντέζ (73΄Ουπαμεκανό), Κίμιχ, Τολισό (63΄Μουσιάλα), Γκνάμπρι, Κομάν (85΄Νιανζού), Σανέ, Μίλερ (84΄Ζάμπιτσερ), Λεβαντόφσκι

Λειψία (Ντομένικο Τεντέσκο): Γκουλάτσι, Κλόστερμαν, Ορμπάν, Γκβαρντιόλ, Μουκιελέ (72΄Ένρκικς), Ανχελίνο, Λάιμερ (61΄Χαϊνταρά), Καμπλ (46΄Σομποσλάι), Όλμο (61΄Φόρσμπεργκ), Ενκουνκού, Σίλβα (80΄Πούλσεν)

