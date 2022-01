Η Μπάγερν συνήλθε μετά το κάζο από τη Γκλάντμπαχ (4-0 την Κολωνία) και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνέχισε να γράφει ιστορία, συμπληρώνοντας 300 γκολ στη Bundesliga με το πρώτο χατ-τρικ για το 2022! «Στοπ» για Χόφενχαϊμ, ήττα για τους Έλληνες.

Ο ιστορικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βοήθησε τη Μπάγερν να ξεχάσει γρήγορα-γρήγορα το τρίτο στραβοπάτημα στη σεζόν απέναντι στη Γκλάντμπαχ. Αφού απέτυχαν κόντρα στα Πουλάρια, οι Βαυαροί ξέσπασαν στους Τράγους και πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο 2022 (0-4), χάρη στον Πολωνό σούπερ στράικερ που έκανε… στρογγυλό τον λογαριασμό του στη Bundesliga.

Ο Λέβα πέτυχε χατ-τρικ, το πρώτο του για φέτος, έχοντας σε ρόλο συνεργάτη τους Τόμας Μίλερ και Λερόι Σανέ. Μόλις στο 9’, ο πρώτος σέρβιρε το 1-0 κι αυτόματα η Μπάγερν έσπασε το δικό της ρεκόρ, σκοράροντας σε 66ο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος! Στο 25’, ο Μίλερ έδωσε την τελική πάσα για άλλο ένα γκολ με υπέροχο εναέριο τακουνάκι, για τη βολίδα του Τολισό που έγραψε το 2-0. Ασίστ Νο150 στη Bundesliga για τον πιστό «στρατιώτη» της Μπάγερν, μόνο ο Λιονέλ Μέσι έχει περισσότερες στα Top-5 πρωταθλήματα από το 2008!

Αφού το γκολ του Ουτ ακυρώθηκε μέσω VAR στο 31’ και δεν κλήθηκε να αντιμετωπίσει τυχόν «αντεπίθεση» της Κολωνίας, ο σούπερ Λέβα έβαλε τη σφραγίδα του στο δεύτερο μέρος. Από ισάριθμες ασίστ του Σανέ, ο Νο1 στράικερ του πλανήτη έγραψε το τελικό 4-0 στο 62’ και το 74’ και με το πρώτο χατ-τρικ της χρονιάς έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου που πιάνει τα 300 γκολ! Πλέον, κυνηγά να σπάσει άλλο ένα θρυλικό ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ, ο οποίος σταμάτησε στα 365.

