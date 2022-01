Ο CEO της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Χανς – Γιοακίμ Βάτσκε θέλησε να προλάβει τις φήμες περί αρνητικού κλίματος με τον Χάαλαντ και ξεκαθάρισε πως οι δηλώσεις του δεν ενόχλησαν κανέναν.

Το «παιδί – θαύμα» από τη Νορβηγία λίγο μετά τα δυο γκολ που πέτυχε (φτάνοντας στα 78 τέρματα σε 77 ματς με τους Βεστφαλούς) στο ματς με την Φράιμπουργκ, φάνηκε να ξεσπά και να δηλώνει ότι η Ντόρτμουντ τον πιέζει για το μέλλον του...

«Τόσο καιρό δεν μιλούσα από σεβασμό, όμως πλέον θα το κάνω...» ανέφερε ο Χάαλαντ, με τον CEO της ομάδας, Χανς – Γιοακίμ Βάτσκε να παρεμβαίνει για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

«Έτσι είναι ο Έρλινγκ, είναι πολύ αυθόρμητο παιδί και φυσικά κανείς δεν έχει πρόβλημα μαζί του έπειτα απ' όσα είπε.

Ωστόσο θα πρέπει να καταλάβει και τη δική μας θέση αναφορικά με την περίπτωσή του. Δεν γίνεται να περιμένουμε να φτάσει το τέλος του Μαΐου για να δούμε τι θα κάνουμε...» ήταν τα λόγια του.

