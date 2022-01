O Aλφόνσο Ντέιβις είναι το νέο κρούσμα κορονοϊού στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου, με τον Καναδό μπακ να βγαίνει θετικός λίγο μετά τη προπόνηση. «Ανοιχτό» να μπουν σε καραντίνα οι Βαυαροί.

Ο κορονοϊός έχει χτυπήσει για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη Μπάγερν Μονάχου. Οι πρωταθλητές Γερμανίας τη Πρωτοχρονιά ανακοίνωσαν πέντε κρούσματα, τη Δευτέρα (3/1) έκαναν γνωστό πως θετικοί βγήκαν ο Λούκας Ερνάντες και ο Τανγκί Νιανζού, ενώ «ύποπτα» αποτελέσματα έβγαλαν τα τεστ των Λιρόι Σανέ, Γιόσιπ Στάνισιτς και Νταγιότ Ουπαμεκανό.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (5/1) οι Βαυαροί έκαναν γνωστό πως οι Σανέ και Ουπαμεκανό πράγματι νοσούν από κορονοϊό, ενώ στη λίστα των κρουσμάτων ήρθε να προστεθεί και το όνομα του Αλφόνσο Ντέιβις.

Ο νεαρός αριστερός μπακ δεν είχε εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα και μάλιστα είχε πάρει κανονικά μέρος στη σημερινή προπόνηση, πριν βγει το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αν ο 21χρονος αμυντικός έχει κολλήσει τη μετάλλαξη «Όμικρον» οι υγειονομικές αρχές θα κληθούν να αποφασίσουν αν οι υπόλοιποι παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα.

H Mπάγερν πλέον έχει «ξεμείνει» με εννέα υγιείς παίκτες και τρεις τερματοφύλακες. Όπως είναι λογικό οι Βαυαροί κατέθεσαν αίτημα για αναβολή της αναμέτρησης με τη Γκλάντμπαχ (7/1, 21:30) και βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης της Ομοσπονδίας.

Alphonso Davies had contact with his teammates. If he has Omicron, the health authorities have to decide whether to order other players to quarantine [@altobelli13]