Μπάγερν Μονάχου: Τέτοια «καταιγίδα» από γκολ, καμία άλλη ομάδα στις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης! (vid)

Η Μπάγερν έφτασε στο 5-0 απέναντι στην Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου και η επίδοση στην οποία έφτασε στα xGoals, καθιστούν ξανά τους Βαυαρούς την ομάδα που «σκοτώνει» περισσότερο στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Σερζ Γκνάμπρι έκανε το δικό του πάρτι, το βράδυ της Τρίτης, στο εκτός έδρας παιχνίδι του συνόλου του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, έχοντας δυο ασίστ (στον Λεβαντόφσκι) και τρία τέρματα για να συνεισφέρει σε τρομερό βαθμό στη διαμόρφωση του εμφατικού σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ματς.

Οι ευκαιρίες που δημιούργησε η Μπάγερν και ο τρόπος με τον οποίο σκόραρε, έχοντας εκθέσει ανεπανόρθωτα την Στουτγκάρδη και τα τεράστια κενά στην άμυνά της, ανέβασαν τον δείκτη των προσδοκώμενων τερμάτων για τους πρωτοπόρους της Bundesliga στο 4,75!

Για φέτος, καμία άλλη ομάδα δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα τον δείκτη των xGoals και η Μπάγερν είχε και την κορυφαία επίδοση που έχει παρατηρηθεί για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ήταν σε ματς του Σεπτέμβρη απέναντι στην Μπόχουμ, όταν οι Βαυαροί είχαν καταγράψει xGoals στο 5,89 και πάλι είχαν ξεπεράσει την τιμή αυτή με το τελικό 7-0 της αναμέτρησης.

VfB Stuttgart 0-5 Bayern Munich: A devastating display from the reigning Bundesliga champions.



